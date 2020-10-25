Доставка в Челябинске

ВНИМАНИЕ! Товар резервируется на два дня с момента поступления в пункт выдачи
Доставка некоторых товаров может быть бесплатной. Информация об этом есть в карточках таких товаров. Если в вашем регионе есть несколько видов доставки, то для таких акционных товаров бесплатной становится только стандартная доставка в черте города. Остальные виды доставки всегда осуществляются за полную стоимость.
- Вы всегда можете забрать свою покупку самостоятельно в пункте выдачи в Челябинске.
*** Курьерская доставка крупногабаритных товаров осуществляется до подъезда. Возможно оказание помощи при подъеме.
Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем вопросам, связанным с оформлением заказа, оплатой и доставкой по телефону:8(800)505-43-75.
Мы доставляем любой товар по всей России на дом. Сроки и стоимость доставки товара отличаются для разных товаров и для разных регионов. Точную стоимость доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.
Примерная стоимость от 245 до 2450 рублей. В среднем наши покупатели платят за доставку всего 300 рублей. Примерные сроки доставки от 2 дней и до 22 дней. Точный срок доставки вы можете узнать в карточке каждого конкретного товара.
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