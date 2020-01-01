Серия Основной цвет бежевый белый бордовый голубой желтый зеленый золотистый корасный коричневый красный оранжевый розовый серебристый серо голубой серый синий черный Дополнительный цвет белый бордовый грнат вишнёвый голубой желтый красный оранжевый серебристый серый синий фиолетовый черный Тип уборки влажная влажная/сухая мойка воздуха сбор воды сухая сухая и влажная Тип пылесборника аквафильтр аквафильтр/циклонный фильтр без мешка бытовой контейнер мешок мультициклон циклонный фильтр Емкость пылесборника 0,8 л 0.5 л 0.55 л 0.9 л 1 л 1,2 1,5 1,5 л 1,8 л 1.2 л 1.3 л 1.5 л 1.8 л 1.9 л 16 л 2 л 2,1 л 2,1л 2,2 л 2 2,5 2,5 л 2.1 л 2.4 л 2.5 л 20 л 3 л 3 3,5 л 3,8 л 3.5 л 4 25 30 30 л 4 л 4,5 л 6 л Регулятор мощности есть на корпусе на рукоятке на ручке нет электронный Потребляемая мощность, Вт 56 600 700 750 800 1000 1200 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2800 Мощность всасывания, Вт 9 40 110 230 235 240 280 300 320 325 330 340 350 350 Вт 360 375 380 400 410 420 425 430 440 450 460 470 500 733 843 Труба всасывания Уровень шума, дБ 68 70 72 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 87 Функции и особенности 2 положения парковки: горизонтально и вертикально авто сматывание сетевого шнура автоматическое сматывание кабеля автоматическое сматывание шнура автосматывание сетевого шнура автосматывание шнура вертикальная парковка вертикальная парковка / функция сбора жидкостей вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса вертикальная/горизонтальная парковка вертикальная/горизонтальная парковка трубы влажная уборка влажная уборка паркета и ламината горизонтальная парковка двойная система парковки двойная система фильтрации двухкамерный дизайн контейнера защита от перегрева индикатор замены мешка-пылесборника индикатор заполнения мешка индикатор заполнения пылесборника индикатор заполнения пылесборника / автоматическое сматывание шнура / вертикальная парковка индикатор заполнения пылесборника / автоматическое сматывание шнура / фильтр тонкой очистки / ножной вкл./выкл. / вертикальная парковка / место для хранения насадок место для хранения насадок мойка воздуха моющийся фильтр мягкая насадка-кисточка для мебели мягкий бампер мягкий противоударный бампер насадка для очистки матрасов насадка пол/ковер низкий уровень шума ножной переключатель вкл./выкл. ножной переключатель вкл/выкл обрезиненные колеса очистка и увлажнение воздуха плавный пуск двигателя поворот шланга на 360 поток воздуха: 33 л/с продувка прорезиненные колеса радиус действия 10м регулировка всасывание на ручке режим сбора жидкости ручка Easy Grip ручка для переноски сбор воды сенсорное управление система мультициклон турбина Anti-tangle уборка без мешка уборка с мешком управление мощностью на рукоятке фильтр EZClean Cyclone на рукоятке фильтр HEPA 13 фильтр НЕРА12 фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / вертикальная парковка / индикатор заполнения пылесборника фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / вертикальная парковка / место для хранения насадок / индикатор заполнения пылесборника фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / ножной вкл./выкл. / автоматическое прессование пыли / вертикальная парковка фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / ножной вкл./выкл. / вертикальная парковка фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / ножной вкл./выкл. / вертикальная парковка / индикатор заполнения пылесборника фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / ножной вкл./выкл. / вертикальная парковка / индикатор заполнения пылесборника / место для хранения насадок фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура / ножной вкл./выкл. / вертикальная парковка / индикатор заполнения пылесборника / функция сбора жидкостей фильтр тонкой очистки / автоматическое сматывание шнура /вертикальная парковка / индикатор заполнения пылесборника фильтр тонкой очистки / вертикальная парковка / функция сбора жидкостей функция ароматизации функция выдува функция выдувания функция мягкого пуска функция очистки и ароматизации воздуха функция плавный старт функция сбора жидкостей щелевая насадка электронный переключатель включения Комплектация 52-82 см Aqua Stealth (для мытья ламинатных и паркетных полов) HEPA-13 фильтр Автоматическая пол/ковер Насадка-щетка Съемная ручка Треугольная насадка для пола ЩЕТКА PET BRUSH Щелевая адаптер для гладких поверхностей база для зарядки бумажный пылесборник ворсовая щетка всасывающий шланг встроенная щетка гарантийный талон гибкий шланг двухрежимная насадка для пола для влажной уборки для влажной уборки паркета и ламината AQUA Stealth для мебели/щелевая) для мягкой мебели для мягкой мебели с ниткоснимателем для мягкой мебели с ниткоснимателем / кисточка / пол/ковёр / щелевая для прочистки сифонов для сухой уборки паркета из натурального волоса для чистки ковров и полов с твердым покрытием документация инструкция инструкция на русском языке кисточка клипса для фиксации трубки комбинированная комбинированная насадка комбинированная насадка «мебель/щель» комбинированная насадка ковер/пол комбинированная щетка пол/ковер комплект насадок комплект насадок (моющая насадка для ковров комплект насадок (насадка для сбора пыли комплект насадок (пол/ковер комплкт насадок концентрат для ковров и мягкой мебели крепление для аксессуаров круглая насадка для мебели с мягким ворсом маленькая насадка мешок для пыли бумажный мешок для пыли тканевый моющая насадка для ковров с адаптером для гладких поверхностей моющая насадка для ковров с адаптером для твердых поверхностей моющая насадка для мягкой мебели моющийся HEPA-13 фильтр моющийся фильтр HEPA-13 моющийся фильтр для защиты двигателя насадка насадка для мебели с мягким ворсом насадка для мягкой мебели насадка для обивки насадка для обивки мягкой мебели насадка для пола насадка для пола и ковров насадка для пола и ковров) насадка для сбора жидкости насадка для чистки текстиля насадка для чистки текстиля и тканевой обивки мебели насадка ковер пол насадка пол/ковер насадка универсальная насадка щелевая насадка-кисточка насадка-кисточка для мебели насадка-кисть для мебели насадка-щетка насадки насадки - ворсовая щетка насадки - двухрежимная насадка для пола насадки - щелевая насадка насадки - щетка для удаления пыли насадки пол/ковер насадки: пол/ковер насадки: пол/ковёр насадки: распыляющая с адаптером для гладких поверхностей насадки: универсальная переключаемая для сухой уборки паркетная переключаемая насадка для сухой уборки пылесос распылительная для мягкой мебели распылительная для мягкой мебели с напорным шлангом распылительная насадка для влажной уборки ковров роликовая насадка скребок сменная насадка сменный пылесборник x 1 шт. телескопическая труба телескопическая труба 58-92 см телескопическая трубка тканевых обивок мебели(прямоугольная) турбо щётка в комплекте турбо-щётка для глубокой очистки ковровых покрытий турбощетка турбощетка в комплекте турбощетка в комплекте / фильтр тонкой очистки турбощетка в комплекте/фильтр тонкой очистки турбощётка для глубокой очистки ковровых покрытий удлиненная щелевая насадка удлинительная щелевая насадка универсальная щётка пол/ковёр с высокой мощностью всасывания Super Air Flow Brush универсальная щётка пол/ковёр с высокоэффективной мощностью всасывания Super AirFlow floor brush упаковка фильтр фильтр HEPA 12 фильтр тонкой очистки шланг шланг для сухой уборки стандартный шланг для сухой уборки стандартный с ручкой и защелкой шланг с регулятором воздушного потока щелевая щелевая длинои? 220 мм щелевая насадка щелевая насадка) щелевая удлиненная 360мм щетка 2 в 1 (для пыли и щелевая) щетка для уборки шерсти домашних животных щётка «2-в-1» Длина сетевого шнура 3 м 3.5 м 4 м 4,2 4,5 м 4.5 м 5 5 м 5.7 м 6 6 м 6,8 7 7 м 7.5 м 8 м