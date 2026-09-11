Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E предназначен для расчистки средних по величине площадей от снега. Подойдет для уборки территорий парковок, подъездов к магазинам и торговым центрам. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, имеет электрический стартер, что позволяет легко запустить двигатель при сильных морозах. Для удобства оператора, все элементы управления агрегатом сосредоточены на панели в непосредственной близости от рукояток. Колеса снегоуборщика бензиновый Champion ST1170E оснащены антибуксовочным протектором, благодаря которому осуществляется уверенное передвижение по обледеневшим поверхностям.
Особенности:
- Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
- Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
- Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
- Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
- Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок;
- Яркая светодиодная фара облегчает работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E;
- Документация;
- Упаковка.
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E предназначен для расчистки средних по величине площадей от снега. Подойдет для уборки территорий парковок, подъездов к магазинам и торговым центрам. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, имеет электрический стартер, что позволяет легко запустить двигатель при сильных морозах. Для удобства оператора, все элементы управления агрегатом сосредоточены на панели в непосредственной близости от рукояток. Колеса снегоуборщика бензиновый Champion ST1170E оснащены антибуксовочным протектором, благодаря которому осуществляется уверенное передвижение по обледеневшим поверхностям.
Особенности:
- Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
- Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
- Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
- Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
- Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок;
- Яркая светодиодная фара облегчает работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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