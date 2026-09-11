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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E

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Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
107 190 руб.  116 125 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55580
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Вес, кг.
140

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E предназначен для расчистки средних по величине площадей от снега. Подойдет для уборки территорий парковок, подъездов к магазинам и торговым центрам. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, имеет электрический стартер, что позволяет легко запустить двигатель при сильных морозах. Для удобства оператора, все элементы управления агрегатом сосредоточены на панели в непосредственной близости от рукояток. Колеса снегоуборщика бензиновый Champion ST1170E оснащены антибуксовочным протектором, благодаря которому осуществляется уверенное передвижение по обледеневшим поверхностям.

Особенности:

  • Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
  • Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
  • Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
  • Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
  • Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок;
  • Яркая светодиодная фара облегчает работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E предназначен для расчистки средних по величине площадей от снега. Подойдет для уборки территорий парковок, подъездов к магазинам и торговым центрам. Оснащен мощным четырехтактным двигателем, имеет электрический стартер, что позволяет легко запустить двигатель при сильных морозах. Для удобства оператора, все элементы управления агрегатом сосредоточены на панели в непосредственной близости от рукояток. Колеса снегоуборщика бензиновый Champion ST1170E оснащены антибуксовочным протектором, благодаря которому осуществляется уверенное передвижение по обледеневшим поверхностям.

Особенности:

  • Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
  • Благодаря антибуксовочному протектору, обеспечивается хорошее сцепление с обледеневшей поверхностью;
  • Желоб для выброса снега изготовлен из металла;
  • Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
  • Прочный ковш защищает шнек от попадания посторонних предметов и предохраняет от поломок;
  • Яркая светодиодная фара облегчает работу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170E - по цене 107190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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