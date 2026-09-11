Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с.
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 6,8 7л.с.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 6, 8 предназначен для уборки от снега небольших дачных и придомовых участков, подъездных дорожек. Благодаря небольшим габаритам хорошо достаёт труднодоступные места - такие как пространства между клумбами и заборами. Снегоуборщик Huter SGC 6, 8 имеет 5 скоростей работы вперёд и 2 назад, за один проход способен очистить 56 см осадков высотой 54 см. Хорошо измельчает плотный снег и не скользит при гололеде благодаря протекторам на шинах. Специальный рычаг позволяет регулировать направление выброса снега прямо в процессе работы. Четырехтактный бензиновый двигатель имеет систему воздушного охлаждения, исключающую перегрев.
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