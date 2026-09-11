Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с.
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 7.0 7л.с.
Самоходный бензиновый снегоуборщик HUTER SGC 7, 0 поможет качественно убрать от снега небольшую территорию. Наличие фары делает работу в темное время суток более комфортной. Что касается колес, то они имеют глубокий протектор, что позволяет выполнять работу даже при гололеде. Регулировать направление выброса снега можно в процессе уборки. У модели увеличенное количество скоростей: 5 вперед и 2 назад, что позволяет подобрать для себя оптимальный темп работы. За один проход агрегат от убирает полосу шириной 56 см. У ковша увеличенная высота захвата - 54 см. Шнек с зубьями выполнен из прочного металла и справляется со снегом любой плотности. Обеспецичает работу четырехтактный бензиновый двигатель - 7 л.с. с воздушной системой охлаждения. Есть возможность легко быстро запускать снегоуборщик электростартером от АКБ, не привязываясь к сети. Снегоуборщик также отличается от Huter SGC 4000B увеличенными показателями высоты захвата и большим числом передних скоростей.
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