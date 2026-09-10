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Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power

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Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
306 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466906
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
4
Габаритные размеры, мм
442x43.6x420
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х23
Вес, кг.
8

Описание товара Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power

Сетевое оборудование Huawei CloudEngine S5731-S24T4X представляет собой гибридный GE коммутатор с фиксированными гигабитными портами доступа и 10G uplink интерфейсами с возможностью расширения.

Отзывы о товаре Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Порты
4
Габаритные размеры, мм
442x43.6x420
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое оборудование Huawei CloudEngine S5731-S24T4X представляет собой гибридный GE коммутатор с фиксированными гигабитными портами доступа и 10G uplink интерфейсами с возможностью расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Huawei S5731-S24T4X + Basic Software + 2*150W AC Power - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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