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Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2

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Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 3
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Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 5
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 6
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 7
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 8
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 9
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 10
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Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 5
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 6
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 7
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 8
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 9
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 10
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 11
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
31 820 руб.  41 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627295
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2

Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 представляет собой производительную платформу для небольшого офиса, помощью которой вы сможете расширить возможности сети создать на ее основе IP-видеонаблюдение, телефонию другие решения. Устройство относится управляемому типу поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих гибкие возможности использования. Важной особенностью модели также является поддержка широкого ряда протоколов безопасности, помощью которых вы сможете надежно защитить вашу сеть от внешних угроз. Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Модель обладает универсальными размерами может размещаться как на столе, так в стойках для серверного оборудования. Подключение устройств возможно при помощи 10 портов, из которых поддерживают PoE-питание, остальные относятся SFP-типу. Светодиодные индикаторы на лицевой панели позволяют наглядно отслеживать состояние работы коммутатора, делая его использование удобным.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 представляет собой производительную платформу для небольшого офиса, помощью которой вы сможете расширить возможности сети создать на ее основе IP-видеонаблюдение, телефонию другие решения. Устройство относится управляемому типу поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих гибкие возможности использования. Важной особенностью модели также является поддержка широкого ряда протоколов безопасности, помощью которых вы сможете надежно защитить вашу сеть от внешних угроз. Коммутатор TP-Link TL-SG3210XHP-M2 выполнен корпусе надежной защитой от внешних воздействий. Модель обладает универсальными размерами может размещаться как на столе, так в стойках для серверного оборудования. Подключение устройств возможно при помощи 10 портов, из которых поддерживают PoE-питание, остальные относятся SFP-типу. Светодиодные индикаторы на лицевой панели позволяют наглядно отслеживать состояние работы коммутатора, делая его использование удобным.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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