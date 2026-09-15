Коммутатор BDCOM S2528-P
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655362
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х38х32
Вес, кг.
4.1
Описание товара Коммутатор BDCOM S2528-P
Коммутатор BDCOM S2528-P — это высокопроизводительное сетевое оборудование, предназначенное для создания надежных и масштабируемых сетей. Он обладает рядом характеристик и функций, делающих его привлекательным для использования в корпоративных и промышленных сетях, а также в образовательных учреждениях и организациях, требующих стабильного и быстрого доступа к сетевым ресурсам.
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Коммутатор BDCOM S2528-P — это высокопроизводительное сетевое оборудование, предназначенное для создания надежных и масштабируемых сетей. Он обладает рядом характеристик и функций, делающих его привлекательным для использования в корпоративных и промышленных сетях, а также в образовательных учреждениях и организациях, требующих стабильного и быстрого доступа к сетевым ресурсам.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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