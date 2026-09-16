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коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX

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коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 1
коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 2
коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 3
коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 4
коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 1
  • коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 2
  • коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 3
  • коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 4
  • коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 040 руб. 
Начислим 561 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX
35 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Разъем DC питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX

Коммутатор SNR – это высокопроизводительное сетевое устройство, идеально подходящее для предприятий, которым требуется надежная и эффективная система управления сетевым трафиком. Этот управляемый сетевой коммутатор оснащен 24 портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет ему справляться с высокими нагрузками и обеспечивать быструю передачу данных. Для дополнительной гибкости и расширения сетевой инфраструктуры устройство оснащено 4 портами SFP, поддерживающими скорость 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Это позволяет интегрировать коммутатор в существующую сеть и использовать его для связи с различными сетевыми устройствами на более высоких скоростях. SNR Коммутатор поддерживает таблицу MAC адресов размером до 16,000 записей, что обеспечивает эффективное и быстрое управление потоками данных внутри сети. Являясь коммутатором уровня L2, он предоставляет базовые функции коммутации, такие как сегментация сетевого трафика и предотвращение широковещательных штормов, что делает его идеальным для использования в небольших и средних корпоративных сетях. Отсутствие поддержки PoE позволяет снизить стоимость и сделать этот коммутатор идеальным выбором для разворачивания сетевых решений там, где питание через Ethernet не требуется. Форм-фактор настольного типа делает его удобным для установки в офисном пространстве без необходимости дополнительных монтажных конструкций. В целом, коммутатор SNR представляет собой надежное, функциональное и доступное решение для управления сетевыми соединениями в вашей организации.



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Отзывы о товаре коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Разъем DC питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR – это высокопроизводительное сетевое устройство, идеально подходящее для предприятий, которым требуется надежная и эффективная система управления сетевым трафиком. Этот управляемый сетевой коммутатор оснащен 24 портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет ему справляться с высокими нагрузками и обеспечивать быструю передачу данных. Для дополнительной гибкости и расширения сетевой инфраструктуры устройство оснащено 4 портами SFP, поддерживающими скорость 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Это позволяет интегрировать коммутатор в существующую сеть и использовать его для связи с различными сетевыми устройствами на более высоких скоростях. SNR Коммутатор поддерживает таблицу MAC адресов размером до 16,000 записей, что обеспечивает эффективное и быстрое управление потоками данных внутри сети. Являясь коммутатором уровня L2, он предоставляет базовые функции коммутации, такие как сегментация сетевого трафика и предотвращение широковещательных штормов, что делает его идеальным для использования в небольших и средних корпоративных сетях. Отсутствие поддержки PoE позволяет снизить стоимость и сделать этот коммутатор идеальным выбором для разворачивания сетевых решений там, где питание через Ethernet не требуется. Форм-фактор настольного типа делает его удобным для установки в офисном пространстве без необходимости дополнительных монтажных конструкций. В целом, коммутатор SNR представляет собой надежное, функциональное и доступное решение для управления сетевыми соединениями в вашей организации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX - этот товар вы можете купить по цене 35040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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