Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-XG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Поддержка стандартов
1 Гбит/с, 10 Гбит/с
Порты
1x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet, 4x 100/1000/2500/5000/10000 Мбит/с RJ45 Ethernet
Габаритные размеры, мм
165 x 130 x 65
Разъёмы/Порты
1x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet, 4x 100/1000/2500/5000/10000 Мбит/с RJ45 Ethernet
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
50000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-FLEX-XG
компактный мультигигабитный коммутатор Layer 2
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Поддержка стандартов
1 Гбит/с, 10 Гбит/с
Порты
1x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet, 4x 100/1000/2500/5000/10000 Мбит/с RJ45 Ethernet
Габаритные размеры, мм
165 x 130 x 65
Разъёмы/Порты
1x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet, 4x 100/1000/2500/5000/10000 Мбит/с RJ45 Ethernet
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
50000
Страна производитель
Китай
компактный мультигигабитный коммутатор Layer 2
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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