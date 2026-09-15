Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MPP/A1A)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 720 руб.
В наличии
Код товара: 648694
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37 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
Порты
29
Габаритные размеры, мм
440x44x330
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х9
Вес, кг.
6.01
Описание товара Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MPP/A1A)
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MPP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
Порты
29
Габаритные размеры, мм
440x44x330
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MPP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MPP/A1A) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 37720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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