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Коммутатор TP-Link SG3452 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3452

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3452 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3452 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3452 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3452 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3452 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 910 руб. 
Начислим 719 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link SG3452
44 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х10
Вес, кг.
3.99

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452

Коммутатор TP-Link TL-SG3452 – модель корпоративного класса, соответствующая уровню 2. Устройство, оснащенное 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP, ориентировано на построение крупных сетей универсального назначения. Коммутатор отличается сочетанием высокоэффективной приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и высоким уровнем сетевой безопасности. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 104 Гбит/с, достаточна для бесперебойного функционирования всех портов с полной загрузкой. Благодаря отсутствию вентиляторов коммутатор TP-Link TL-SG3452 работает бесшумно. Энергопотребление модели ограничено незначительными 32.8 Вт. На задней панели устройства есть разъем для подсоединения Кенсингтонского замка. Этот аксессуар способен защитить коммутатор от кражи. Коммутатор рассчитан на стоечный монтаж. Устройство также можно разместить на столе. Резиновые ножки и монтажный набор входят в комплект поставки. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительной температуре (которая ограничена 40 °C).



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3452




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG3452 – модель корпоративного класса, соответствующая уровню 2. Устройство, оснащенное 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP, ориентировано на построение крупных сетей универсального назначения. Коммутатор отличается сочетанием высокоэффективной приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и высоким уровнем сетевой безопасности. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 104 Гбит/с, достаточна для бесперебойного функционирования всех портов с полной загрузкой. Благодаря отсутствию вентиляторов коммутатор TP-Link TL-SG3452 работает бесшумно. Энергопотребление модели ограничено незначительными 32.8 Вт. На задней панели устройства есть разъем для подсоединения Кенсингтонского замка. Этот аксессуар способен защитить коммутатор от кражи. Коммутатор рассчитан на стоечный монтаж. Устройство также можно разместить на столе. Резиновые ножки и монтажный набор входят в комплект поставки. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительной температуре (которая ограничена 40 °C).


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG3452 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 44910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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