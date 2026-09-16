Коммутатор TP-Link SG3452
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452
Коммутатор TP-Link TL-SG3452 – модель корпоративного класса, соответствующая уровню 2. Устройство, оснащенное 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP, ориентировано на построение крупных сетей универсального назначения. Коммутатор отличается сочетанием высокоэффективной приоритизации трафика, расширенными возможностями управления и высоким уровнем сетевой безопасности. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 104 Гбит/с, достаточна для бесперебойного функционирования всех портов с полной загрузкой. Благодаря отсутствию вентиляторов коммутатор TP-Link TL-SG3452 работает бесшумно. Энергопотребление модели ограничено незначительными 32.8 Вт. На задней панели устройства есть разъем для подсоединения Кенсингтонского замка. Этот аксессуар способен защитить коммутатор от кражи. Коммутатор рассчитан на стоечный монтаж. Устройство также можно разместить на столе. Резиновые ножки и монтажный набор входят в комплект поставки. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительной температуре (которая ограничена 40 °C).
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