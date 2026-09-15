Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529009
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
442.4x285x43.7
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х12
Вес, кг.
7
Описание товара Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемой моделью с монтажом в стойку при помощи соответствующего крепежа в конструкции. Модель позволит создать бесшовную сеть со скоростью до 1 Гбит/сек благодаря 48 портам RJ-45. Поддержка PoE обеспечит передачу подключенному оборудованию питания по свободным от обмена данными линиям витой пары. В конструкции коммутатора Ubiquiti UniFi Switch 48 POE присутствует 1.3-дюймовый сенсорный LCD-дисплей для быстрой настройки работы устройства и отображения его текущего состояния.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 160 руб.10540 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
-
В наличииЦена 43 170 руб.10793 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG5428X
-
В наличииЦена 43 880 руб.10970 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
-
В наличииЦена 44 530 руб.11133 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F4A
-
В наличииЦена 44 740 руб.11185 руб. в СплитКоммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)
-
В наличииЦена 44 870 руб.11218 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452
-
В наличииЦена 45 080 руб.11270 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428MP
-
В наличииЦена 45 820 руб.11455 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A
-
В наличииЦена 46 410 руб.11603 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
-
В наличииЦена 47 860 руб.11965 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SX1008
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52/ME/B1A
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
442.4x285x43.7
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемой моделью с монтажом в стойку при помощи соответствующего крепежа в конструкции. Модель позволит создать бесшовную сеть со скоростью до 1 Гбит/сек благодаря 48 портам RJ-45. Поддержка PoE обеспечит передачу подключенному оборудованию питания по свободным от обмена данными линиям витой пары. В конструкции коммутатора Ubiquiti UniFi Switch 48 POE присутствует 1.3-дюймовый сенсорный LCD-дисплей для быстрой настройки работы устройства и отображения его текущего состояния.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48