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Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48

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Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48 - фото 1
Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48 - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529009
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутаторы
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
442.4x285x43.7
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х40х12
Вес, кг.
7

Описание товара Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48

Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемой моделью с монтажом в стойку при помощи соответствующего крепежа в конструкции. Модель позволит создать бесшовную сеть со скоростью до 1 Гбит/сек благодаря 48 портам RJ-45. Поддержка PoE обеспечит передачу подключенному оборудованию питания по свободным от обмена данными линиям витой пары. В конструкции коммутатора Ubiquiti UniFi Switch 48 POE присутствует 1.3-дюймовый сенсорный LCD-дисплей для быстрой настройки работы устройства и отображения его текущего состояния.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутаторы
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
442.4x285x43.7
Тип устройства
коммуратор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 48 POE является управляемой моделью с монтажом в стойку при помощи соответствующего крепежа в конструкции. Модель позволит создать бесшовную сеть со скоростью до 1 Гбит/сек благодаря 48 портам RJ-45. Поддержка PoE обеспечит передачу подключенному оборудованию питания по свободным от обмена данными линиям витой пары. В конструкции коммутатора Ubiquiti UniFi Switch 48 POE присутствует 1.3-дюймовый сенсорный LCD-дисплей для быстрой настройки работы устройства и отображения его текущего состояния.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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