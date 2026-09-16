Top.Mail.Ru
Коммутатор TP-Link SG5428X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор TP-Link SG5428X

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор TP-Link SG5428X - фото 1
Коммутатор TP-Link SG5428X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG5428X - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG5428X - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 210 руб. 
Начислим 692 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link SG5428X
43 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор TP-Link SG5428X

Представьте себе ядро корпоративной сети, способное выдержать лавинообразный рост трафика без малейшего замедления. Коммутатор TP-Link SG5428X — это именно такое решение. Он полностью соответствует тому уровню производительности, который требуется современному бизнесу для передачи больших объёмов данных, видеоконференций и работы облачных сервисов. Ищите ли вы возможность модернизировать старую сеть или строите новую инфраструктуру с нуля — этот свитч станет основой для стабильной и быстрой связи. Модель построена на шасси стандартной высоты 1U, что позволяет легко установить её в серверную стойку вместе с другим сетевым оборудованием. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 128 гигабитам в секунду, исключает возникновение узких мест при одновременной передаче данных от десятков пользователей. Скорость передачи может достигать 10 гигабит в секунду, что критически важно для бесшовной работы файловых хранилищ и высоконагруженных приложений. Коммутатор оборудован двадцатью восемью портами. Двадцать четыре из них оснащены разъёмами RJ-45 и поддерживают скорость в гигабит. Для создания магистральных соединений и подключения к более мощному сетевому оборудованию предусмотрено четыре порта SFP+, каждый из которых работает на скорости 10 гигабит. Если вы используете металлизированные разъёмы, объединение позволит значительно увеличить суммарную пропускную способность канала. Этот коммутатор относится ко второму классу устройств в иерархии OSI. Он имеет встроенную функцию статической маршрутизации. Для более гибкого управления трафиком он поддерживает динамические протоколы: RIP (версии для упрощённых сетей) и OSPF, где расчёт путей происходит по состоянию каналов. Технология VRRP отвечает за горячее резервирование шлюза: если один маршрутизатор отказывает, другой мгновенно занимает его место. Протокол быстрой защиты колец ERPS автоматически восстанавливает соединение в случае проблем с кабелем. Уделено внимание механизмам безопасности. Используется контроль доступа на основе списков управления доступа. Кроме того, доступна технология MAC Authentication Bypass (MAB) для автоматической идентификации устройств. При наличии гостевого трафика или подключении умных устройств разрешается применять изолирующие среды на основе IEEE 802.1q. Коммутатор работает в полном соответствии со стандартами IEEE 802.1x (безопасность портов), IEEE 802.1p (приоритезация трафика) и IEEE 802.3az (экономизация электроэнергии). Таблица MAC-адресов рассчитана на шестнадцать тысяч записей — это позволяет с лёгкостью обслуживать небольшую и среднюю корпоративную сеть без лишних затрат. Логические опции работы распределяются на большие блоки данных. Параметр Jumbo frame устанавливается на уровне девяти килобайтов — при передаче файлов через виртуальные интерфейсы снижается количество подтверждений и повышается пропускная способность.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG5428X




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе ядро корпоративной сети, способное выдержать лавинообразный рост трафика без малейшего замедления. Коммутатор TP-Link SG5428X — это именно такое решение. Он полностью соответствует тому уровню производительности, который требуется современному бизнесу для передачи больших объёмов данных, видеоконференций и работы облачных сервисов. Ищите ли вы возможность модернизировать старую сеть или строите новую инфраструктуру с нуля — этот свитч станет основой для стабильной и быстрой связи. Модель построена на шасси стандартной высоты 1U, что позволяет легко установить её в серверную стойку вместе с другим сетевым оборудованием. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 128 гигабитам в секунду, исключает возникновение узких мест при одновременной передаче данных от десятков пользователей. Скорость передачи может достигать 10 гигабит в секунду, что критически важно для бесшовной работы файловых хранилищ и высоконагруженных приложений. Коммутатор оборудован двадцатью восемью портами. Двадцать четыре из них оснащены разъёмами RJ-45 и поддерживают скорость в гигабит. Для создания магистральных соединений и подключения к более мощному сетевому оборудованию предусмотрено четыре порта SFP+, каждый из которых работает на скорости 10 гигабит. Если вы используете металлизированные разъёмы, объединение позволит значительно увеличить суммарную пропускную способность канала. Этот коммутатор относится ко второму классу устройств в иерархии OSI. Он имеет встроенную функцию статической маршрутизации. Для более гибкого управления трафиком он поддерживает динамические протоколы: RIP (версии для упрощённых сетей) и OSPF, где расчёт путей происходит по состоянию каналов. Технология VRRP отвечает за горячее резервирование шлюза: если один маршрутизатор отказывает, другой мгновенно занимает его место. Протокол быстрой защиты колец ERPS автоматически восстанавливает соединение в случае проблем с кабелем. Уделено внимание механизмам безопасности. Используется контроль доступа на основе списков управления доступа. Кроме того, доступна технология MAC Authentication Bypass (MAB) для автоматической идентификации устройств. При наличии гостевого трафика или подключении умных устройств разрешается применять изолирующие среды на основе IEEE 802.1q. Коммутатор работает в полном соответствии со стандартами IEEE 802.1x (безопасность портов), IEEE 802.1p (приоритезация трафика) и IEEE 802.3az (экономизация электроэнергии). Таблица MAC-адресов рассчитана на шестнадцать тысяч записей — это позволяет с лёгкостью обслуживать небольшую и среднюю корпоративную сеть без лишних затрат. Логические опции работы распределяются на большие блоки данных. Параметр Jumbo frame устанавливается на уровне девяти килобайтов — при передаче файлов через виртуальные интерфейсы снижается количество подтверждений и повышается пропускная способность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG5428X - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 43210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...