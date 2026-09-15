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Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE

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Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 1
Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 2
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Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 6
Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 6
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 000 руб. 
Начислим 816 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE
51 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х12
Вес, кг.
1.01

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE

Коммутатор уровня L2, предназначенный для создания локальных сетей со средним и высоким уровнем нагрузки на любых объектах.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор уровня L2, предназначенный для создания локальных сетей со средним и высоким уровнем нагрузки на любых объектах.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti USW-24-POE – стоимость товара 51000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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