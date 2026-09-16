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Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 070 руб. 
Начислим 802 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A
50 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A

Управляемый коммутатор D-Link создан для тех, кто ценит производительность и гибкость в сетях любого масштаба. С 48 портами RJ45 и 4 SFP-портами он легко справляется с интенсивным трафиком и позволяет масштабировать подключение под разные задачи. Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает стабильную работу даже при высокой загрузке, а скорость SFP-портов в 1 Гбит/с пригодится для быстрого обмена между сегментами сети. Большая таблица MAC-адресов на 16 000 записей — отличное решение для современных офисов и рабочих групп с большим количеством устройств. Настольный форм-фактор делает устройство удобным для размещения в офисе или серверной, а умеренный вес 3,5 кг гарантирует устойчивость на рабочем месте.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор D-Link создан для тех, кто ценит производительность и гибкость в сетях любого масштаба. С 48 портами RJ45 и 4 SFP-портами он легко справляется с интенсивным трафиком и позволяет масштабировать подключение под разные задачи. Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает стабильную работу даже при высокой загрузке, а скорость SFP-портов в 1 Гбит/с пригодится для быстрого обмена между сегментами сети. Большая таблица MAC-адресов на 16 000 записей — отличное решение для современных офисов и рабочих групп с большим количеством устройств. Настольный форм-фактор делает устройство удобным для размещения в офисе или серверной, а умеренный вес 3,5 кг гарантирует устойчивость на рабочем месте.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-52X/ME/C1A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 50070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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