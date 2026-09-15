Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 570 руб.
В наличии
Код товара: 631113
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
49 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
L2-резервирование STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 180 x 44
Разъёмы/Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16.000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х10
Вес, кг.
4.8
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX
управляемый коммутатор уровня 2, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, встроенный БП 220V AC
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
L2-резервирование STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP
Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 180 x 44
Разъёмы/Порты
48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16.000
Страна производитель
Китай
управляемый коммутатор уровня 2, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, встроенный БП 220V AC
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX - по цене 49570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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