Коммутатор TP-Link TL-SX1008
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SX1008
8-портовый настольный/монтируемый в стойку коммутатор 10 Гбит/с TL?SX1008 — это флагманский продукт, обеспечивающий надёжные сверхскоростные подключения с минимальной задержкой и коммутационную ёмкость 160 Гбит/с с автосогласованием скорости (100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 5 Гбит/с / 10 Гбит/с). Благодаря молниеносной скорости подключения и минимальной задержке TL-SX1008 идеально подойдёт и для игр, и для домашнего офиса. Отныне никаких лагающих LAN?вечеринок — ощутите непревзойдённую скорость и низкую задержку, а также приоритизируйте игровой трафик с помощью QoS. Умная регулировка скорости вращения вентилятора позволит снизить уровень шума, а прочный металлический корпус и продуманное рассеивание тепла гарантируют широкий диапазон рабочих температур (от 0 до +50°). Для начала работы достаточно подключить устройство — помощь специалиста не понадобится, а авто?MDI/MDIX лишает необходимости использовать перекрёстные кабели.
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Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
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