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Коммутатор TP-Link TL-SX1008 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SX1008

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Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 550 руб. 
Начислим 777 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 478614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SX1008
48 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3an , IEEE 802.3u , IEEE 802.3bz , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3 , IEEE 802.3x , IEEE 802.1p
Порты
1000/2500/5000/10000 Base-T (10000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х8
Вес, кг.
2.32

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SX1008

8-портовый настольный/монтируемый в стойку коммутатор 10 Гбит/с TL?SX1008 — это флагманский продукт, обеспечивающий надёжные сверхскоростные подключения с минимальной задержкой и коммутационную ёмкость 160 Гбит/с с автосогласованием скорости (100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 5 Гбит/с / 10 Гбит/с). Благодаря молниеносной скорости подключения и минимальной задержке TL-SX1008 идеально подойдёт и для игр, и для домашнего офиса. Отныне никаких лагающих LAN?вечеринок — ощутите непревзойдённую скорость и низкую задержку, а также приоритизируйте игровой трафик с помощью QoS. Умная регулировка скорости вращения вентилятора позволит снизить уровень шума, а прочный металлический корпус и продуманное рассеивание тепла гарантируют широкий диапазон рабочих температур (от 0 до +50°). Для начала работы достаточно подключить устройство — помощь специалиста не понадобится, а авто?MDI/MDIX лишает необходимости использовать перекрёстные кабели.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SX1008




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3an , IEEE 802.3u , IEEE 802.3bz , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3 , IEEE 802.3x , IEEE 802.1p
Порты
1000/2500/5000/10000 Base-T (10000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
294х180х44
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
8-портовый настольный/монтируемый в стойку коммутатор 10 Гбит/с TL?SX1008 — это флагманский продукт, обеспечивающий надёжные сверхскоростные подключения с минимальной задержкой и коммутационную ёмкость 160 Гбит/с с автосогласованием скорости (100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 5 Гбит/с / 10 Гбит/с). Благодаря молниеносной скорости подключения и минимальной задержке TL-SX1008 идеально подойдёт и для игр, и для домашнего офиса. Отныне никаких лагающих LAN?вечеринок — ощутите непревзойдённую скорость и низкую задержку, а также приоритизируйте игровой трафик с помощью QoS. Умная регулировка скорости вращения вентилятора позволит снизить уровень шума, а прочный металлический корпус и продуманное рассеивание тепла гарантируют широкий диапазон рабочих температур (от 0 до +50°). Для начала работы достаточно подключить устройство — помощь специалиста не понадобится, а авто?MDI/MDIX лишает необходимости использовать перекрёстные кабели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link TL-SX1008 - по цене 48550 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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