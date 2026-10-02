Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 870 руб.
В наличии
Код товара: 287927
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
39 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
20 х SFP, 4 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
443 x 44 x 200
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х6
Вес, кг.
2.6
Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
Управляемый коммутатор 3 уровня с функциями маршрутизатора на базе SwOS / RouterOS имеет 28 независимых портов*: 20 SFP-портов, 4 порта SFP+ для модулей 10G и 4 комбинированных порта 1G RJ45 / SFP из комбо-группы. Эти порты программно настраиваемы — подключив все восемь кабелей, используйте скрипты, чтобы выбрать какие четыре комбинированных порта будут активны.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
20 х SFP, 4 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
443 x 44 x 200
Тип устройства
коммутатор
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор 3 уровня с функциями маршрутизатора на базе SwOS / RouterOS имеет 28 независимых портов*: 20 SFP-портов, 4 порта SFP+ для модулей 10G и 4 комбинированных порта 1G RJ45 / SFP из комбо-группы. Эти порты программно настраиваемы — подключив все восемь кабелей, используйте скрипты, чтобы выбрать какие четыре комбинированных порта будут активны.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 39870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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