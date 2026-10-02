Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
Монтируемый в стойку коммутатор 3 уровня. Высокую производительность для 10G Ethernet-подключений обеспечивают 16 портов SFP+. Имеется 1 медный гигабитный Ethernet-порт для управления. CRS317-1G-16S+RM обладает коммутационным чипом следующего поколения, предоставляющим достаточную скорость передачи данных для всех 16-ти 10G-портов. Имеется аппаратный протокол Spanning Tree и другие функции, предотвращающие образование петель и поддерживающие необходимую для вашей требовательной сети производительность. Коммутатор способен работать как с SwOS, так и с RouterOS, которые выбираются в качестве параметра загрузки. Устройство оснащено двумя резервными источниками питания и пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. Есть также два резервных вентилятора, которые автоматически включаются в случае необходимости.
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