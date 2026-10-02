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Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM

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Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 2
Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 3
Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 3
  • Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 170 руб. 
Начислим 787 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 351583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM
49 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х13
Вес, кг.
2.48

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Тип разъемов: RJ-45, SFP. Тип кабеля: Витая пара. Количество LAN портов: 24 шт. Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с). Количество uplink-портов: 4 шт. Тип uplink-портов: SFP+.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Тип разъемов: RJ-45, SFP. Тип кабеля: Витая пара. Количество LAN портов: 24 шт. Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с). Количество uplink-портов: 4 шт. Тип uplink-портов: SFP+.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 49170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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