Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 170 руб.
В наличии
Код товара: 351583
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
49 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х13
Вес, кг.
2.48
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM
Тип разъемов: RJ-45, SFP. Тип кабеля: Витая пара. Количество LAN портов: 24 шт. Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с). Количество uplink-портов: 4 шт. Тип uplink-портов: SFP+.
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Тип разъемов: RJ-45, SFP. Тип кабеля: Витая пара. Количество LAN портов: 24 шт. Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с). Количество uplink-портов: 4 шт. Тип uplink-портов: SFP+.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 49170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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