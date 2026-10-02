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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM

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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 700 руб. 
Начислим 892 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
55 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Порты
24 х SFP+
Габаритные размеры, мм
443 x 44 x 183
Тип устройства
маршрутизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х6
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM

Если вы работаете с существенным объёмом данных, например, обеспечиваете подключение к Интернету или работаете с крупным дата-центром, это устройство — идеальное обновление для вашей системы. CRS326-24S+2Q+RM - наш первый продукт с QSFP+ портами на 40 Gbps для удивительно быстрого и стабильного оптоволоконного подключения. Свитчем CRS326-24S+2Q+RM легко управлять — у него есть полноразмерный USB порт для конфигурации и два блока питания. Долой неожиданные перебои — система должна работать всё время, чтобы ваши клиенты и коллеги были довольны. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Это устройство отлично подойдёт как новым, так и существующим сетям — мы разработали ряд аксессуаров, которые помогут насладиться потенциалом этого свитча в полной мере в любой конфигурации.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Порты
24 х SFP+
Габаритные размеры, мм
443 x 44 x 183
Тип устройства
маршрутизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы работаете с существенным объёмом данных, например, обеспечиваете подключение к Интернету или работаете с крупным дата-центром, это устройство — идеальное обновление для вашей системы. CRS326-24S+2Q+RM - наш первый продукт с QSFP+ портами на 40 Gbps для удивительно быстрого и стабильного оптоволоконного подключения. Свитчем CRS326-24S+2Q+RM легко управлять — у него есть полноразмерный USB порт для конфигурации и два блока питания. Долой неожиданные перебои — система должна работать всё время, чтобы ваши клиенты и коллеги были довольны. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Это устройство отлично подойдёт как новым, так и существующим сетям — мы разработали ряд аксессуаров, которые помогут насладиться потенциалом этого свитча в полной мере в любой конфигурации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 55700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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