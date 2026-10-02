Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM
Если вы работаете с существенным объёмом данных, например, обеспечиваете подключение к Интернету или работаете с крупным дата-центром, это устройство — идеальное обновление для вашей системы. CRS326-24S+2Q+RM - наш первый продукт с QSFP+ портами на 40 Gbps для удивительно быстрого и стабильного оптоволоконного подключения. Свитчем CRS326-24S+2Q+RM легко управлять — у него есть полноразмерный USB порт для конфигурации и два блока питания. Долой неожиданные перебои — система должна работать всё время, чтобы ваши клиенты и коллеги были довольны. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Это устройство отлично подойдёт как новым, так и существующим сетям — мы разработали ряд аксессуаров, которые помогут насладиться потенциалом этого свитча в полной мере в любой конфигурации.
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