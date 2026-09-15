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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX

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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
60 010 руб.  102 090 руб. 
Начислим 961 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631179
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX
60 010 руб. -41%
102 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
4.38

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX

Коммутатор SNR-S3850G-24FX предоставляет производительное решение для уровня агрегации. Благодаря комбинации оптических медных интерфейсов, 10GE uplink портам, богатому L2 L3 функционалу увеличенному объему TCAM, коммутатор может применяться для решения широкого спектра задач как сетях операторов связи, так в корпоративных сетях любого масштаба.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор SNR-S3850G-24FX предоставляет производительное решение для уровня агрегации. Благодаря комбинации оптических медных интерфейсов, 10GE uplink портам, богатому L2 L3 функционалу увеличенному объему TCAM, коммутатор может применяться для решения широкого спектра задач как сетях операторов связи, так в корпоративных сетях любого масштаба.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор SNR SNR-S3850G-24FX - по цене 60010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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