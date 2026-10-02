Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 310 руб.
В наличии
Код товара: 286294
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
67 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
20 x SFP, 4 x SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 44 x 209.9
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
3.59
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
Коммутатор DGS-3000-28SC входит в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня и предназначен для использования в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 4 портами 10GBase-X SFP+, что гарантирует высокую производительность при агрегации большого количества гигабитных соединений. DGS-3000-28SC выполнен в корпусе высотой 1U и подходит как для настольной установки, так и для монтажа в телекоммуникационный шкаф.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 66 420 руб.16605 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-48-POE
-
В наличииЦена 67 480 руб.16870 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
-
В наличииЦена 68 390 руб.17098 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3016F
-
В наличииЦена 68 460 руб.17115 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A
-
В наличииЦена 68 940 руб.17235 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/FL1A
-
В наличииЦена 70 770 руб.17693 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
-
В наличииЦена 73 800 руб.18450 руб. в СплитКоммутатор Zyxel NebulaFlex Pro (GS2220-50-EU0101F)
-
В наличииЦена 74 070 руб.18518 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
-
В наличииЦена 74 080 руб.18520 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30TS/B1A PROJ
-
В наличииЦена 75 730 руб.18933 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)
-
В наличииЦена 79 500 руб.19875 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 81 840 руб.20460 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
20 x SFP, 4 x SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 44 x 209.9
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Коммутатор DGS-3000-28SC входит в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня и предназначен для использования в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 4 портами 10GBase-X SFP+, что гарантирует высокую производительность при агрегации большого количества гигабитных соединений. DGS-3000-28SC выполнен в корпусе высотой 1U и подходит как для настольной установки, так и для монтажа в телекоммуникационный шкаф.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A - стоимость товара 67310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A