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Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 310 руб. 
Начислим 1077 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A
67 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
20 x SFP, 4 x SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 44 x 209.9
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
3.59

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A

Коммутатор DGS-3000-28SC входит в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня и предназначен для использования в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 4 портами 10GBase-X SFP+, что гарантирует высокую производительность при агрегации большого количества гигабитных соединений. DGS-3000-28SC выполнен в корпусе высотой 1U и подходит как для настольной установки, так и для монтажа в телекоммуникационный шкаф.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
20 x SFP, 4 x SFP+
Габаритные размеры, мм
440 x 44 x 209.9
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-3000-28SC входит в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня и предназначен для использования в сетях Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 4 портами 10GBase-X SFP+, что гарантирует высокую производительность при агрегации большого количества гигабитных соединений. DGS-3000-28SC выполнен в корпусе высотой 1U и подходит как для настольной установки, так и для монтажа в телекоммуникационный шкаф.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-3000-28SC/A1A - стоимость товара 67310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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