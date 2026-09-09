Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM
Устраните слабое место вашей сети — пора обновить гигабитные свитчи на что-то действительно быстрое! Представляем вашему вниманию CRS312-4C+8XG-RM — наш первый свитч с портами 10G RJ45. Более того — имеются 4 x 10G комбо-порты, которые можно использовать для 10G RJ45 Ethernet или 10G SFP+, когда нужно дополнительное оптоволоконное соединение. Эти порты поддерживают функцию software select — при помощи скриптов RouterOS можно выбирать, какие порты использовать в конкретный момент. Свитч MikroTik CRS312-4C+8XG-RM — простое и практичное решение для тех, кто работает с большим объемом данных и нуждается в быстром, стабильном соединении 24/7 – для производства мультимедийного контента и игр, научных исследований и многого другого. Два блока питания для надёжности — никаких неожиданных перебоев, когда сроки поджимают! У этого свитча есть полноразмерный USB порт, консольный порт для конфигурации и «рэковый кейс» 1U для всех стандартных стоек. Функция «двойной загрузки» позволяет выбрать одну из двух операционных систем — легендарную RouterOS c множеством возможностей или более простую, но тоже мощную SwOS. Для маршрутизации и других функций 3-го уровня используйте RouterOS. Неблокирующая пропускная способность - 120 Gbps, пропускная способность - 240 Gbps, скорость работы коммутационной матрицы - 178 Mpps. MikroTik CRS312-4C+8XG-RM – сделан для профессионалов, но подойдёт каждому!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 80 220 руб.20055 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428XPP-M2
-
В наличииЦена 80 290 руб.20073 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
-
В наличииЦена 82 620 руб.20655 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)
-
В наличииЦена 86 850 руб.21713 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 89 410 руб.22353 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 89 510 руб.22378 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
-
В наличииЦена 90 030 руб.22508 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
-
В наличииЦена 92 690 руб.23173 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 95 930 руб.23983 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30S/B1A
-
В наличииЦена 102 490 руб.25623 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
-
В наличииЦена 111 820 руб.27955 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A
-
В наличииЦена 122 390 руб.30598 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3032F
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM