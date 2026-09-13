Коммутатор TP-Link SG3452P
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452P
Соответствующий уровню 2+ управляемый коммутатор TP-Link TL-SG3452P оснащен 48 гигабитными портами Ethernet и 4 портами SFP. Главная особенность модели – поддержка технологии PoE. Все Ethernet-порты способны обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования. Вы сможете избежать затрат на организацию выделенных линий электропитания. Суммарный бюджет PoE, гарантируемый коммутатором, равен существенным 384 Вт. Максимальная мощность одного порта – 30 Вт. Коммутатор TP-Link TL-SG3452P сочетает в себе высокую производительность, значительный уровень сетевой безопасности, высокоэффективную приоритизацию трафика и широчайшие возможности управления. Отказоустойчивость устройства помогают обеспечивать 3 вентилятора, гарантирующие необходимое качество теплоотвода. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию внутри помещений, температура в которых должна соответствовать диапазону от 0 до 40 °C. Устройство, имеющее размеры 440x330x44 мм, может устанавливаться в стойку. Настольная установка коммутатора также допустима.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 72 790 руб.18198 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3016F
-
В наличииЦена 72 860 руб.18215 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12TC/B1A
-
В наличииЦена 73 930 руб.18483 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-3130-30TS/B1A PROJ
-
В наличииЦена 75 330 руб.18833 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52XMP/A1A
-
В наличииЦена 75 590 руб.18898 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A
-
В наличииЦена 78 230 руб.19558 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-PRO-24-POE
-
В наличииЦена 80 600 руб.20150 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SG3452XP)
-
В наличииЦена 84 610 руб.21153 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/B2A PROJ
-
В наличииЦена 87 100 руб.21775 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
-
В наличииЦена 87 830 руб.21958 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
-
В наличииЦена 90 410 руб.22603 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
-
В наличииЦена 91 760 руб.22940 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3452P