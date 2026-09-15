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Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A

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Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A - фото 2
Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 500 руб. 
Начислим 1208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A
75 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3bz 5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE802.3z 1000Base-X, М
Порты
12
Габаритные размеры, мм
440 x 210 x 44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
32К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х10
Вес, кг.
4.05

Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A

Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-12SC, оснащенный 10 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с и предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря наличию комбо-портов 10GBase-T/SFP+, DXS-1210-12SC предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию в сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server. DXS-1210-12SC является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, IEEE 802.3bz 5GBase-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE802.3z 1000Base-X, М
Порты
12
Габаритные размеры, мм
440 x 210 x 44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
32К
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-12SC, оснащенный 10 портами 10GBase-X SFP+ и 2 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с и предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря наличию комбо-портов 10GBase-T/SFP+, DXS-1210-12SC предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию в сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server. DXS-1210-12SC является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор D-Link DXS-1210-12SC/B1A - по цене 75500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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