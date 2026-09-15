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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ

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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 010 руб. 
Начислим 1393 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
87 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х15
Вес, кг.
8.56

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ

Управляемый коммутатор D-Link — настоящая находка для построения современной сетевой инфраструктуры. Сразу 48 портов RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают масштабируемость и высокую пропускную способность для крупных офисов или рабочих групп. 4 порта SFP на скорости 1 Гбит/с открывают возможности для быстрой оптики или подключения удалённых сегментов сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо по сетевому кабелю — никаких лишних блоков питания или розеток. Размер таблицы MAC-адресов до 8000 записей даст возможности для сложных сетевых развертываний без рисков потери производительности. L2-уровень управления расширяет возможности контроля и настройки сети, делая коммутатор удобным для профессионального администрирования. При всём этом модель выполнена в настольном форм-факторе, что удобно для размещения прямо на рабочем месте. Вес 6,52 кг подчёркивает её серьёзный потенциал и надёжную конструкцию.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор D-Link — настоящая находка для построения современной сетевой инфраструктуры. Сразу 48 портов RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают масштабируемость и высокую пропускную способность для крупных офисов или рабочих групп. 4 порта SFP на скорости 1 Гбит/с открывают возможности для быстрой оптики или подключения удалённых сегментов сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо по сетевому кабелю — никаких лишних блоков питания или розеток. Размер таблицы MAC-адресов до 8000 записей даст возможности для сложных сетевых развертываний без рисков потери производительности. L2-уровень управления расширяет возможности контроля и настройки сети, делая коммутатор удобным для профессионального администрирования. При всём этом модель выполнена в настольном форм-факторе, что удобно для размещения прямо на рабочем месте. Вес 6,52 кг подчёркивает её серьёзный потенциал и надёжную конструкцию.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ - по цене 87010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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