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Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I)

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Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I) - фото 1
Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I) - фото 1
  • Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740820
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х25
Вес, кг.
17.15

Описание товара Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I)

Управляемый коммутатор OSNOVO для монтажа в стойку — надёжное решение для построения гибкой и масштабируемой сети. Восемь портов RJ45 с поддержкой гигабитной скорости 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают быстрый обмен данными даже при интенсивной нагрузке. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от лишних блоков питания. Размер таблицы MAC адресов — 8000, что даёт стабильную работу сети с большим количеством устройств. Солидный вес в 16,6 кг подчёркивает серьёзность устройства для профессионального применения. Коммутатор уровня L2 отлично подойдёт для средних и крупных инфраструктур, где важны продуманное управление трафиком и высокая производительность.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор OSNOVO для монтажа в стойку — надёжное решение для построения гибкой и масштабируемой сети. Восемь портов RJ45 с поддержкой гигабитной скорости 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают быстрый обмен данными даже при интенсивной нагрузке. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от лишних блоков питания. Размер таблицы MAC адресов — 8000, что даёт стабильную работу сети с большим количеством устройств. Солидный вес в 16,6 кг подчёркивает серьёзность устройства для профессионального применения. Коммутатор уровня L2 отлично подойдёт для средних и крупных инфраструктур, где важны продуманное управление трафиком и высокая производительность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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