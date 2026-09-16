Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
Управляемый коммутатор MikroTik — это продвинутое решение для тех, кто ценит гибкость и контроль в организации сетевой инфраструктуры. Форм-фактор настольный, так что устройство легко разместить даже в ограниченном пространстве офиса или дома. L3-уровень обеспечивает широкие возможности по маршрутизации — коммутатор не просто передаёт данные, а управляет их потоками. Два скоростных порта SFP по 25 Гбит/с идеально подходят для быстрой передачи больших объёмов данных, а четыре порта RJ45 делают подключение привычных устройств простым и удобным. Базовая скорость 2.5 Гбит/с удовлетворит даже требовательные сценарии работы, а таблица MAC-адресов на 2000 записей даст стабильную работу в крупных сетях. Надёжная конструкция весом 4,25 кг подчёркивает серьёзный подход к качеству и долговечности. Поддержки PoE нет — отличный выбор, если питание по Ethernet вам не требуется.
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