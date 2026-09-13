Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A
Управляемый коммутатор D-LINK создан для масштабных проектов и серьёзных рабочих нагрузок. 48 портов RJ45 и 4 SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с позволяют строить продвинутую сетевую инфраструктуру — для офисов, учебных центров или рабочих пространств, где важна быстрая и стабильная связь. Базовая скорость передачи данных до 1 Гбит/с — гарантия отсутствия задержек и комфортной работы с большими объёмами информации. Поддержка PoE по стандарту 802.3af помогает подключать совместимые устройства напрямую, что делает прокладку кабеля ещё проще и удобнее. Таблица MAC адресов на 16000 записей обеспечивает работу даже в насыщенных сетевых средах без риска потери данных. Надёжный настольный форм-фактор и вес почти 7 кг подчёркивают надёжность и устойчивость оборудования — идеально для серверных комнат и административных центров. Решение для профессионалов, которые ценят гибкость и высокую производительность.
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