Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af
  • Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 840 руб. 
Начислим 1774 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A
110 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х11
Вес, кг.
7

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A

Управляемый коммутатор D-LINK создан для масштабных проектов и серьёзных рабочих нагрузок. 48 портов RJ45 и 4 SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с позволяют строить продвинутую сетевую инфраструктуру — для офисов, учебных центров или рабочих пространств, где важна быстрая и стабильная связь. Базовая скорость передачи данных до 1 Гбит/с — гарантия отсутствия задержек и комфортной работы с большими объёмами информации. Поддержка PoE по стандарту 802.3af помогает подключать совместимые устройства напрямую, что делает прокладку кабеля ещё проще и удобнее. Таблица MAC адресов на 16000 записей обеспечивает работу даже в насыщенных сетевых средах без риска потери данных. Надёжный настольный форм-фактор и вес почти 7 кг подчёркивают надёжность и устойчивость оборудования — идеально для серверных комнат и административных центров. Решение для профессионалов, которые ценят гибкость и высокую производительность.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор D-LINK создан для масштабных проектов и серьёзных рабочих нагрузок. 48 портов RJ45 и 4 SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с позволяют строить продвинутую сетевую инфраструктуру — для офисов, учебных центров или рабочих пространств, где важна быстрая и стабильная связь. Базовая скорость передачи данных до 1 Гбит/с — гарантия отсутствия задержек и комфортной работы с большими объёмами информации. Поддержка PoE по стандарту 802.3af помогает подключать совместимые устройства напрямую, что делает прокладку кабеля ещё проще и удобнее. Таблица MAC адресов на 16000 записей обеспечивает работу даже в насыщенных сетевых средах без риска потери данных. Надёжный настольный форм-фактор и вес почти 7 кг подчёркивают надёжность и устойчивость оборудования — идеально для серверных комнат и административных центров. Решение для профессионалов, которые ценят гибкость и высокую производительность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1510-52XMP/A2A - купить по цене 110840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...