Коммутатор Huawei (98011343-SET1)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
205 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651008
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Габаритные размеры, мм
35x10.5x52.7
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х10
Вес, кг.
4
Описание товара Коммутатор Huawei (98011343-SET1)
Сетевой коммутатор HUAWEI Type L2+ PoE порты 24 98011343-SET1.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Габаритные размеры, мм
35x10.5x52.7
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Сетевой коммутатор HUAWEI Type L2+ PoE порты 24 98011343-SET1.
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
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