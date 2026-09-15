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Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL

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Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 260 руб. 
Начислим 4453 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL
278 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
441х380х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х10
Вес, кг.
8.6

Описание товара Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL

Поддержка модулей: 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 or 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T cards. Консольный порт: RJ-45. Порт SFP: 48 шт. Порт SFP+: 4 шт.



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Отзывы о товаре Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
441х380х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32k
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержка модулей: 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 or 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T cards. Консольный порт: RJ-45. Порт SFP: 48 шт. Порт SFP+: 4 шт.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 278260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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