Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
278 260 руб.
В наличии
Код товара: 505851
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
278 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
441х380х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х10
Вес, кг.
8.6
Описание товара Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL
Поддержка модулей: 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 or 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T cards. Консольный порт: RJ-45. Порт SFP: 48 шт. Порт SFP+: 4 шт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Габаритные размеры, мм
441х380х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 3)
Размер таблицы MAC адресов
32k
Страна производитель
Китай
Поддержка модулей: 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 or 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T cards. Консольный порт: RJ-45. Порт SFP: 48 шт. Порт SFP+: 4 шт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l3
Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 278260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Huawei 98011606-88037BNL