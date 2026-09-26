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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM

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Wi-Fi Роутер MikroTik Cloud Router Switch 518-16XS-2XQ (CRS518-16XS-2XQ-RM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 650 руб. 
Начислим 2587 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM
161 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х7
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM

100-гигабитный коммутатор в стойку для корпоративных сетей и дата-центров пополняет линейку. 100-гигабитных продуктов MikroTik. Имеет два блока питания с поддержкой горячей замены и нереальную плотность портов с общей пропускной способностью 1,2 Тбит/с! Особенности. Аппаратная разгрузка 3-го уровня, Поддержка VLAN (802.1Q, 802.1ad), ACL, LACP, MLAG, Jumbo-кадров, отслеживание сетевого трафика IGMP / MLD, Сверхскоростной чип коммутации Marvell Prestera Aldrin2, 16 портов SFP28 (25 Гбит/с) обратно совместимы с устройствами, оснащёнными портами SFP / SFP+, 2 порта QSFP28 (100 Гбит/с), Ethernet-порт управления (10/100 Мбит/с) и последовательный консольный порт RJ45, Внутренняя пропускная способность: 600 Гбит/с, Совокупная пропускная способность портов: 1,2 Тбит/с, Скорость обработки пакетов: до 600 млн пак/с, 2 блока питания с возможностью горячей замены поддерживают широкий диапазон входного напряжения: 100–240 В, Вентиляторы охлаждения с функцией горячей замены, Стоечное и настольное размещение. Благодаря 2 100-гигабитным портам QSFP28 и 16 25-гигабитным портам SFP28 это идеальное экономичное дополнение к любой корпоративной сети или центру обработки данных. А благодаря источникам питания и вентиляторам с двойным резервированием и возможностью горячей замены вам не придется беспокоиться о ненужных простоях.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Описание
100-гигабитный коммутатор в стойку для корпоративных сетей и дата-центров пополняет линейку. 100-гигабитных продуктов MikroTik. Имеет два блока питания с поддержкой горячей замены и нереальную плотность портов с общей пропускной способностью 1,2 Тбит/с! Особенности. Аппаратная разгрузка 3-го уровня, Поддержка VLAN (802.1Q, 802.1ad), ACL, LACP, MLAG, Jumbo-кадров, отслеживание сетевого трафика IGMP / MLD, Сверхскоростной чип коммутации Marvell Prestera Aldrin2, 16 портов SFP28 (25 Гбит/с) обратно совместимы с устройствами, оснащёнными портами SFP / SFP+, 2 порта QSFP28 (100 Гбит/с), Ethernet-порт управления (10/100 Мбит/с) и последовательный консольный порт RJ45, Внутренняя пропускная способность: 600 Гбит/с, Совокупная пропускная способность портов: 1,2 Тбит/с, Скорость обработки пакетов: до 600 млн пак/с, 2 блока питания с возможностью горячей замены поддерживают широкий диапазон входного напряжения: 100–240 В, Вентиляторы охлаждения с функцией горячей замены, Стоечное и настольное размещение. Благодаря 2 100-гигабитным портам QSFP28 и 16 25-гигабитным портам SFP28 это идеальное экономичное дополнение к любой корпоративной сети или центру обработки данных. А благодаря источникам питания и вентиляторам с двойным резервированием и возможностью горячей замены вам не придется беспокоиться о ненужных простоях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Доставка
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 161650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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