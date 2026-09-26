Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM
100-гигабитный коммутатор в стойку для корпоративных сетей и дата-центров пополняет линейку. 100-гигабитных продуктов MikroTik. Имеет два блока питания с поддержкой горячей замены и нереальную плотность портов с общей пропускной способностью 1,2 Тбит/с! Особенности. Аппаратная разгрузка 3-го уровня, Поддержка VLAN (802.1Q, 802.1ad), ACL, LACP, MLAG, Jumbo-кадров, отслеживание сетевого трафика IGMP / MLD, Сверхскоростной чип коммутации Marvell Prestera Aldrin2, 16 портов SFP28 (25 Гбит/с) обратно совместимы с устройствами, оснащёнными портами SFP / SFP+, 2 порта QSFP28 (100 Гбит/с), Ethernet-порт управления (10/100 Мбит/с) и последовательный консольный порт RJ45, Внутренняя пропускная способность: 600 Гбит/с, Совокупная пропускная способность портов: 1,2 Тбит/с, Скорость обработки пакетов: до 600 млн пак/с, 2 блока питания с возможностью горячей замены поддерживают широкий диапазон входного напряжения: 100–240 В, Вентиляторы охлаждения с функцией горячей замены, Стоечное и настольное размещение. Благодаря 2 100-гигабитным портам QSFP28 и 16 25-гигабитным портам SFP28 это идеальное экономичное дополнение к любой корпоративной сети или центру обработки данных. А благодаря источникам питания и вентиляторам с двойным резервированием и возможностью горячей замены вам не придется беспокоиться о ненужных простоях.
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