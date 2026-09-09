Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 - являются передовыми стекируемыми коммутационными платформами корпоративного уровня. Они представляют собой поколение самых популярных коммутационных платформ в отрасли. Эти коммутаторы закладывают фундамент для построения программно-определяемого доступа (SD-Access), передовой архитектуры корпоративной сети Cisco. Коммутаторы Catalyst серии 9300 разработаны с учетом технологии Cisco StackWise, которая позволяет осуществлять гибкое развертывание и безостановочную передачу данных при аварийном переключении (NSF/SSO), для создания наиболее отказоустойчивой архитектуры в стекируемом решении (sub-50-ms).
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