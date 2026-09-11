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Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG

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Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 1
Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 2
Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 3
Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 4
Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 1
  • Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 2
  • Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 3
  • Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 4
  • Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
384 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505873
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Характеристики

Бренд
Aten
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, кг.
19

Описание товара Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG

KL1516AiN-AXA-RG – IP KVM Переключатель ATEN KL1516AiN, устройство управления, обеспечивающее безопасный доступ к 16 компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура, видео и мышь). Устройство состоит из KVM переключателя интегрированного с 19-ти дюймовым LCD монитором, клавиатурой и тачпадом. Корпус высотой 1U имеет двухрельсовую систему, позволяющую независимо выдвигать монитор и клавиатуру. Для максимально эффективного использования пространства вашего центра обработки данных неиспользуемый модуль клавиатуры/тачпада можно полностью задвинуть, а тонкий ЖК-монитор повернуть и установить вплотную к стойке, что обеспечивает удобное отслеживание работы компьютеров. Это позволяет экономить свободное пространство в серверной комнате или центре обработки данных.



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Отзывы о товаре Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aten
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
KL1516AiN-AXA-RG – IP KVM Переключатель ATEN KL1516AiN, устройство управления, обеспечивающее безопасный доступ к 16 компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура, видео и мышь). Устройство состоит из KVM переключателя интегрированного с 19-ти дюймовым LCD монитором, клавиатурой и тачпадом. Корпус высотой 1U имеет двухрельсовую систему, позволяющую независимо выдвигать монитор и клавиатуру. Для максимально эффективного использования пространства вашего центра обработки данных неиспользуемый модуль клавиатуры/тачпада можно полностью задвинуть, а тонкий ЖК-монитор повернуть и установить вплотную к стойке, что обеспечивает удобное отслеживание работы компьютеров. Это позволяет экономить свободное пространство в серверной комнате или центре обработки данных.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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