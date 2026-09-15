Коммутатор Huawei 02359504
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
426 660 руб.
В наличии
Код товара: 505849
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Доставка в Санкт-Петербурге
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426 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Габаритные размеры, мм
442х420х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
65536
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х55х18
Вес, кг.
8
Описание товара Коммутатор Huawei 02359504
Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с). Количество uplink-портов: 4 шт. Тип uplink-портов: SFP+. Наличие SFP (mini GBIC). Количество портов SFP (mini GBIC): 4 шт. Поддержка IPv6.
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Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Габаритные размеры, мм
442х420х44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Размер таблицы MAC адресов
65536
Страна производитель
Китай
Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с). Количество uplink-портов: 4 шт. Тип uplink-портов: SFP+. Наличие SFP (mini GBIC). Количество портов SFP (mini GBIC): 4 шт. Поддержка IPv6.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Коммутатор Huawei 02359504 - купить по цене 426660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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