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Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL

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Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 1
Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 2
Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 3
Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 4
Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 1
  • Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 2
  • Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 3
  • Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 4
  • Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
388 050 руб. 
Начислим 6209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL
388 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Габаритные размеры, мм
441х380х44
Разъёмы/Порты
24x RJ-45, 4x SFP+
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х4
Вес, кг.
9.7

Описание товара Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL

Управляемый Layer 3 стоечный коммутатор Huawei S7536-S. Скорость передачи 480 млн пакетов в секунду. Пропускная способность 880 Гбит/с. Бюджет PoE 1000 Вт. Поддержка до 90 Вт PoE++ на порт. Таблица MAC-адресов 32000. 24x 10 GbE RJ-45, 4x SFP+. Один слот расширения, поддерживаются 2 карты 25 GE SFP28 или 8 карт 10 GE SFP+, 4 карты 40 GE QSFP+.

Отзывы о товаре Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Габаритные размеры, мм
441х380х44
Разъёмы/Порты
24x RJ-45, 4x SFP+
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый Layer 3 стоечный коммутатор Huawei S7536-S. Скорость передачи 480 млн пакетов в секунду. Пропускная способность 880 Гбит/с. Бюджет PoE 1000 Вт. Поддержка до 90 Вт PoE++ на порт. Таблица MAC-адресов 32000. 24x 10 GbE RJ-45, 4x SFP+. Один слот расширения, поддерживаются 2 карты 25 GE SFP28 или 8 карт 10 GE SFP+, 4 карты 40 GE QSFP+.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Huawei 98011020-88037BNL – стоимость товара 388050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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