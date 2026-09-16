Коммутатор TP-Link SG6654XHP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG6654XHP
Мощный управляемый коммутатор TP-Link уровня L3 открывает широкие возможности для продвинутой сети. Благодаря настольному форм-фактору он удобно размещается даже в ограниченном пространстве, оставаясь при этом настоящим гигантом внутри. 48 скоростных RJ45-портов с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с справляются с большим потоком данных, а 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с позволяют легко организовать гибкие оптоволоконные подключения. Технологии PoE 802.3af и 802.3at обеспечивают питание совместимых устройств прямо по кабелю — забудьте о безумии с розетками и адаптерами. Большая таблица MAC-адресов на 32000 записей говорит сама за себя: масштаб сети может расти без ограничений, а стабильность соединения останется на высоте. Такой коммутатор идеально подходит для динамичных, быстрорастущих компаний и помещений с интенсивным трафиком.
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