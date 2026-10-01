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Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631043
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
59х52х9
Вес, кг.
6.5

Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F)

Серия XGS2220 это семейство коммутаторов доступа уровня 3, состоящее из шести моделей, включая варианты PoE, Non-PoE оптоволокно. дополнение четырем восходящим каналам 10G SFP+ все они оснащены двумя дополнительными портами 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 для более гибкого подключения. Модели без PoE XGS2220-30 XGS2220-54 оснащены 24- или 48-гигабитными настольными портами для повседневного доступа сети. Модели PoE XGS2220-30HP, XGS2220-54HP XGS2220-54FP обеспечивают дополнительную возможность питания через Ethernet готовы подключению WiFi 6/6E. Волоконно-оптический вариант XGS2220-30F имеет 24 порта SFP, все они служат для достижения бизнес-подключения на основе гибкости различных вариантов мультимедийных интерфейсов делают себя идеальным выбором для повышения производительности бизнеса. Эта серия оснащена интеллектуальным вентилятором, который автоматически регулирует скорость зависимости от температуры устройства, обеспечивая почти бесшумную работу коммутатора.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Серия XGS2220 это семейство коммутаторов доступа уровня 3, состоящее из шести моделей, включая варианты PoE, Non-PoE оптоволокно. дополнение четырем восходящим каналам 10G SFP+ все они оснащены двумя дополнительными портами 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 для более гибкого подключения. Модели без PoE XGS2220-30 XGS2220-54 оснащены 24- или 48-гигабитными настольными портами для повседневного доступа сети. Модели PoE XGS2220-30HP, XGS2220-54HP XGS2220-54FP обеспечивают дополнительную возможность питания через Ethernet готовы подключению WiFi 6/6E. Волоконно-оптический вариант XGS2220-30F имеет 24 порта SFP, все они служат для достижения бизнес-подключения на основе гибкости различных вариантов мультимедийных интерфейсов делают себя идеальным выбором для повышения производительности бизнеса. Эта серия оснащена интеллектуальным вентилятором, который автоматически регулирует скорость зависимости от температуры устройства, обеспечивая почти бесшумную работу коммутатора.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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