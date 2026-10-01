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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631043
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Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F)
Серия XGS2220 это семейство коммутаторов доступа уровня 3, состоящее из шести моделей, включая варианты PoE, Non-PoE оптоволокно. дополнение четырем восходящим каналам 10G SFP+ все они оснащены двумя дополнительными портами 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 для более гибкого подключения. Модели без PoE XGS2220-30 XGS2220-54 оснащены 24- или 48-гигабитными настольными портами для повседневного доступа сети. Модели PoE XGS2220-30HP, XGS2220-54HP XGS2220-54FP обеспечивают дополнительную возможность питания через Ethernet готовы подключению WiFi 6/6E. Волоконно-оптический вариант XGS2220-30F имеет 24 порта SFP, все они служат для достижения бизнес-подключения на основе гибкости различных вариантов мультимедийных интерфейсов делают себя идеальным выбором для повышения производительности бизнеса. Эта серия оснащена интеллектуальным вентилятором, который автоматически регулирует скорость зависимости от температуры устройства, обеспечивая почти бесшумную работу коммутатора.
Серия XGS2220 это семейство коммутаторов доступа уровня 3, состоящее из шести моделей, включая варианты PoE, Non-PoE оптоволокно. дополнение четырем восходящим каналам 10G SFP+ все они оснащены двумя дополнительными портами 10G Multi-Gigabit (1G/2.5G/5G/10G) RJ-45 для более гибкого подключения. Модели без PoE XGS2220-30 XGS2220-54 оснащены 24- или 48-гигабитными настольными портами для повседневного доступа сети. Модели PoE XGS2220-30HP, XGS2220-54HP XGS2220-54FP обеспечивают дополнительную возможность питания через Ethernet готовы подключению WiFi 6/6E. Волоконно-оптический вариант XGS2220-30F имеет 24 порта SFP, все они служат для достижения бизнес-подключения на основе гибкости различных вариантов мультимедийных интерфейсов делают себя идеальным выбором для повышения производительности бизнеса. Эта серия оснащена интеллектуальным вентилятором, который автоматически регулирует скорость зависимости от температуры устройства, обеспечивая почти бесшумную работу коммутатора.
Коммутатор Zyxel NebulaFlex Pro XGS2220-54FP (XGS2220-54FP-EU0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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