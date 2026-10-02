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Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-LINK TL-SG1016

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Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 - фото 1
Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 - фото 2
Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 - фото 1
  • Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 - фото 2
  • Коммутатор TP-LINK TL-SG1016 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196793
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разьемами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
440х360х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Коммутатор TP-LINK TL-SG1016

16-портовый гигабитный коммутатор TL-SG1016 представляет собой доступное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для усовершенствования вашей сети до гигабитных скоростей. Все 16 портов поддерживают функцию авто-MDI/MDIX - больше не нужно думать о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству, и оно будет работать. Более того, благодаря инновационной технологии TL-SG1016 может экономить энергопотребление. TL-SG1016 поддерживает новейшие энергосберегающие технологии, с помощью которых можно увеличить пропускную способность сети со значительно меньшими энергозатратами. Устройство автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения, чтобы сберечь электроэнергию и тем самым ограничить количество выбросов углерода. Устройство поддерживает принятую Европейским союзом директиву, ограничивающую содержание вредных веществ в электротехническом и электронном оборудовании (RoHS). Кроме того, почти весь упаковочный материал может быть использован вторично.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-LINK TL-SG1016




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, с разьемами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Габаритные размеры, мм
440х360х44
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
16-портовый гигабитный коммутатор TL-SG1016 представляет собой доступное и высокопроизводительное устройство, предназначенное для усовершенствования вашей сети до гигабитных скоростей. Все 16 портов поддерживают функцию авто-MDI/MDIX - больше не нужно думать о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству, и оно будет работать. Более того, благодаря инновационной технологии TL-SG1016 может экономить энергопотребление. TL-SG1016 поддерживает новейшие энергосберегающие технологии, с помощью которых можно увеличить пропускную способность сети со значительно меньшими энергозатратами. Устройство автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения, чтобы сберечь электроэнергию и тем самым ограничить количество выбросов углерода. Устройство поддерживает принятую Европейским союзом директиву, ограничивающую содержание вредных веществ в электротехническом и электронном оборудовании (RoHS). Кроме того, почти весь упаковочный материал может быть использован вторично.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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