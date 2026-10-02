Коммутатор TP-Link TL-SG1210P
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб.
В наличии
Код товара: 407841
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х7
Вес, кг.
1.31
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1210P
TP-Link TL-SG1210P 10-портовый гигабитный настольный коммутатор с 8 портами PoE+. 8 портов этого коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE) — эти порты могут автоматически обнаруживать и обеспечивать питание для питаемых устройств на базе стандарта IEEE 802.3af/at. Прочный и компактный металлический корпус для настольного размещения или крепления на стену удовлетворит любые запросы, а отсутствие вентиляторов гарантирует тихую работу.
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TP-Link TL-SG1210P 10-портовый гигабитный настольный коммутатор с 8 портами PoE+. 8 портов этого коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE) — эти порты могут автоматически обнаруживать и обеспечивать питание для питаемых устройств на базе стандарта IEEE 802.3af/at. Прочный и компактный металлический корпус для настольного размещения или крепления на стену удовлетворит любые запросы, а отсутствие вентиляторов гарантирует тихую работу.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link TL-SG1210P - стоимость товара 8310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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