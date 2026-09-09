Коммутатор TP-Link TL-SG116E
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295109
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х7
Вес, кг.
1.33
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG116E
TL-SG116E позволит увеличить скорость подключения к серверу или магистральной сети. Где бы вы ни находились — в офисе или дома — TL-SG116E окажет незаменимую помощь в организации вашего бизнеса. Администраторы могут назначать приоритет трафика на основании порта QoS, чтобы быть уверенными, что голосовые и видео-приложения работают плавно и без сбоев. IGMP Snooping оптимизирует передачу мультимедиа-трафика, а также общую работу сети для таких сервисов, как IPTV.
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TL-SG116E позволит увеличить скорость подключения к серверу или магистральной сети. Где бы вы ни находились — в офисе или дома — TL-SG116E окажет незаменимую помощь в организации вашего бизнеса. Администраторы могут назначать приоритет трафика на основании порта QoS, чтобы быть уверенными, что голосовые и видео-приложения работают плавно и без сбоев. IGMP Snooping оптимизирует передачу мультимедиа-трафика, а также общую работу сети для таких сервисов, как IPTV.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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