Коммутатор Cudy GS1016ES2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1016ES2
Коммутатор Cudy — функциональное решение для тех, кому важна гибкость и мощность в одном устройстве. Форм-фактор «настольный» позволит удобно разместить устройство даже в ограниченном пространстве офиса или дома. Управляемый коммутатор уровня L2 открывает широкие возможности для настройки сети, идеально подходит для растущих бизнес-задач и оптимизации трафика. 16 портов RJ45 со скоростью до 1000 Мбит/сек обеспечивают молниеносную передачу данных — пользуйтесь преимуществами высокой пропускной способности для всех ваших подключённых устройств. 2 порта SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с позволяют масштабировать сеть и подключать высокоскоростные внешние модули. Таблица MAC-адресов на 8000 записей даёт прочный запас для работы в насыщенной сетевой инфраструктуре. Вес коммутатора всего 1,69 кг — устройство остаётся достаточно лёгким для удобного перемещения или быстрой перестановки. Cudy — сочетание мощности, компактности и расширяемости для динамичных рабочих процессов.
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