Top.Mail.Ru
Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 1
Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 4
Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 4
  • Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
10
Габаритные размеры, мм
220x150x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х9
Вес, кг.
1.74

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A)

Коммутатор OS2210P/120W рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования. Порты 1 – 8 поддерживают стандарты IEEE 802.3аf/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт при общем PoE-бюджете 120 Вт. Режимы VLAN и CCTV позволяют изолировать трафик PoE-портов и увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к наведенному напряжению и снижает вероятность выхода из строя коммутатора и подключенного к нему оборудования при грозовых разрядах. Конструктивно коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе с возможностью монтажа на стену и установки в 19” стойку. Набор для крепления в стойку входит в комплект поставки.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
10
Габаритные размеры, мм
220x150x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OS2210P/120W рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования. Порты 1 – 8 поддерживают стандарты IEEE 802.3аf/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт при общем PoE-бюджете 120 Вт. Режимы VLAN и CCTV позволяют изолировать трафик PoE-портов и увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к наведенному напряжению и снижает вероятность выхода из строя коммутатора и подключенного к нему оборудования при грозовых разрядах. Конструктивно коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе с возможностью монтажа на стену и установки в 19” стойку. Набор для крепления в стойку входит в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор ORIGO (OS2210P/120W/A1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...