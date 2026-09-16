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Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)

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Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 1
Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 2
Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 3
Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 1
  • Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 2
  • Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 3
  • Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723536
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор POE Keenetic POE+Switch 9 / Адаптер питания / Самоклеящиеся резиновые ножки / Комплект настенного монтажа / Инструкция по применению
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)

**PoE коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710)** — надёжное решение для построения сетевой инфраструктуры! **Почему стоит выбрать Keenetic PoE+ Switch 9?** * **Высокая производительность:** максимальная коммутационная способность достигает 18 Гбит/с — идеально для требовательных задач. * **Много портов для подключения устройств:** 9 портов RJ45 (10/100/1000), из них 8 портов с поддержкой PoE. * **Универсальность:** поддержка стандартов PoE 802.3af/at позволяет подключать различные устройства, такие как IP-камеры, Wi-Fi точки доступа и другие PoE-устройства. * **Простота использования:** неуправляемый тип коммутатора не требует сложных настроек — подключите и используйте! * **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса гармонично впишется в любое пространство. Внешний блок питания обеспечивает стабильную работу устройства. С Keenetic PoE+ Switch 9 ваша сеть станет более эффективной и масштабируемой!



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Отзывы о товаре Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор POE Keenetic POE+Switch 9 / Адаптер питания / Самоклеящиеся резиновые ножки / Комплект настенного монтажа / Инструкция по применению
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
**PoE коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710)** — надёжное решение для построения сетевой инфраструктуры! **Почему стоит выбрать Keenetic PoE+ Switch 9?** * **Высокая производительность:** максимальная коммутационная способность достигает 18 Гбит/с — идеально для требовательных задач. * **Много портов для подключения устройств:** 9 портов RJ45 (10/100/1000), из них 8 портов с поддержкой PoE. * **Универсальность:** поддержка стандартов PoE 802.3af/at позволяет подключать различные устройства, такие как IP-камеры, Wi-Fi точки доступа и другие PoE-устройства. * **Простота использования:** неуправляемый тип коммутатора не требует сложных настроек — подключите и используйте! * **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса гармонично впишется в любое пространство. Внешний блок питания обеспечивает стабильную работу устройства. С Keenetic PoE+ Switch 9 ваша сеть станет более эффективной и масштабируемой!


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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