Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)
**PoE коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710)** — надёжное решение для построения сетевой инфраструктуры! **Почему стоит выбрать Keenetic PoE+ Switch 9?** * **Высокая производительность:** максимальная коммутационная способность достигает 18 Гбит/с — идеально для требовательных задач. * **Много портов для подключения устройств:** 9 портов RJ45 (10/100/1000), из них 8 портов с поддержкой PoE. * **Универсальность:** поддержка стандартов PoE 802.3af/at позволяет подключать различные устройства, такие как IP-камеры, Wi-Fi точки доступа и другие PoE-устройства. * **Простота использования:** неуправляемый тип коммутатора не требует сложных настроек — подключите и используйте! * **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса гармонично впишется в любое пространство. Внешний блок питания обеспечивает стабильную работу устройства. С Keenetic PoE+ Switch 9 ваша сеть станет более эффективной и масштабируемой!
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024D
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10/ME/A2A
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10/F1A
-
В наличииЦена 9 580 руб. 14 000 руб.2395 руб. в СплитКоммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
-
В наличииЦена 10 906 руб.2727 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS118CP
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SF1048)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Keenetic POE+ SWITCH 9 (KN-4710)