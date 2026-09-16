Коммутатор TENDA TEM2007X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
670
Описание товара Коммутатор TENDA TEM2007X
Коммутатор Tenda TEM2007X – это 5-портовый 2.5G Ethernet-коммутатор с двумя слотами 10G SFP+, разработанный компанией Tenda. Этот коммутатор обеспечивает высокоскоростную сеть для работы с компьютерами, NAS, телевизионными приставками, точками доступа Wi-Fi 6/7 и другими устройствами. TEM2007X — идеальное устройство доступа для высокоскоростного развертывания сетей в малых и средних предприятиях, офисах малого и домашнего офиса, на частных виллах или в беспроводных сетях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10/F1A
-
В наличииЦена 9 580 руб. 14 000 руб.2395 руб. в СплитКоммутатор Zyxel GS1008HP-EU0101F
-
В наличииЦена 10 906 руб.2727 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
-
В наличииЦена 11 350 руб.2838 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-08PV2/A4A Настраив
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS118CP
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SF1048)
-
В наличииЦена 12 560 руб.3140 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2008P
-
В наличииЦена 12 740 руб.3185 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024DE
-
В наличииЦена 13 310 руб.3328 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитWi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-FLEX
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Tenda TEM2007X – это 5-портовый 2.5G Ethernet-коммутатор с двумя слотами 10G SFP+, разработанный компанией Tenda. Этот коммутатор обеспечивает высокоскоростную сеть для работы с компьютерами, NAS, телевизионными приставками, точками доступа Wi-Fi 6/7 и другими устройствами. TEM2007X — идеальное устройство доступа для высокоскоростного развертывания сетей в малых и средних предприятиях, офисах малого и домашнего офиса, на частных виллах или в беспроводных сетях.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEM2007X