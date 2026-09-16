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Коммутатор TENDA TEM2007X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA TEM2007X

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Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 1
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 2
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 3
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 4
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 5
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 6
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 7
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 8
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 9
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 10
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 11
Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 2
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 3
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 4
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 5
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 6
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 7
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 8
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 9
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 10
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 11
  • Коммутатор TENDA TEM2007X - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723555
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Характеристики

Бренд
Tenda
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х13х8
Вес, г.
670

Описание товара Коммутатор TENDA TEM2007X

Коммутатор Tenda TEM2007X – это 5-портовый 2.5G Ethernet-коммутатор с двумя слотами 10G SFP+, разработанный компанией Tenda. Этот коммутатор обеспечивает высокоскоростную сеть для работы с компьютерами, NAS, телевизионными приставками, точками доступа Wi-Fi 6/7 и другими устройствами. TEM2007X — идеальное устройство доступа для высокоскоростного развертывания сетей в малых и средних предприятиях, офисах малого и домашнего офиса, на частных виллах или в беспроводных сетях.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEM2007X




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Характеристики
Бренд
Tenda
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEM2007X – это 5-портовый 2.5G Ethernet-коммутатор с двумя слотами 10G SFP+, разработанный компанией Tenda. Этот коммутатор обеспечивает высокоскоростную сеть для работы с компьютерами, NAS, телевизионными приставками, точками доступа Wi-Fi 6/7 и другими устройствами. TEM2007X — идеальное устройство доступа для высокоскоростного развертывания сетей в малых и средних предприятиях, офисах малого и домашнего офиса, на частных виллах или в беспроводных сетях.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


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