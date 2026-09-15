Top.Mail.Ru
Коммутатор Tenda TEM2010F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tenda TEM2010F

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 1
Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 2
Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 3
Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 4
Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 4
  • Коммутатор Tenda TEM2010F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEM2010F
9 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3cb, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Коммутатор Tenda TEM2010F

Коммутатор Tenda TEM2010F – 8-портовая модель с поддержкой трехрежимного переключения, которая отлично подходит для развертывания высокоскоростной сети в малых и средних предприятиях. Для подключения устройств к сети Интернет устройство предлагает 8 портов RJ-45 со скоростью обмена данными до 2.5 Гбит/с. Два разъема SFP позволят создать высокоскоростную сеть, в которой задействованы точки доступа Wi-Fi 6, компьютеры, телевизионные приставки и другое оборудование. Неуправляемый коммутатор Tenda TEM2010F поддерживает как настольное, так и настенное размещение.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEM2010F




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3cb, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEM2010F – 8-портовая модель с поддержкой трехрежимного переключения, которая отлично подходит для развертывания высокоскоростной сети в малых и средних предприятиях. Для подключения устройств к сети Интернет устройство предлагает 8 портов RJ-45 со скоростью обмена данными до 2.5 Гбит/с. Два разъема SFP позволят создать высокоскоростную сеть, в которой задействованы точки доступа Wi-Fi 6, компьютеры, телевизионные приставки и другое оборудование. Неуправляемый коммутатор Tenda TEM2010F поддерживает как настольное, так и настенное размещение.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEM2010F - по цене 9930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...