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Коммутатор Netis P124GH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Netis P124GH

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Netis P124GH - фото 1
  • Коммутатор Netis P124GH - фото 2
  • Коммутатор Netis P124GH - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 480 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Netis P124GH
10 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x43x180
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х9
Вес, кг.
2.75

Описание товара Коммутатор Netis P124GH

Коммутатор NETIS P124GH оснащается в общей сложности 28 портами, среди которых есть как 2 гигабитных SFP-порта для передачи данных по оптоволоконным линиям, так и 24 разъема RJ-45 с поддержкой скорости передачи данных до 100 МБит/сек. Этот прибор не нуждается в настройке при вводе в эксплуатацию, обеспечивая коммутацию подключенных устройств непосредственно после присоединения кабелей. С помощью коммутатора в черном настольном корпусе вы сможете подключить ряд устройств сетевой периферии к локальной сети, организованной в офисе или на предприятии. Благодаря наличию 24 портов с поддержкой технологии Power over Ethernet коммутатор NETIS P124GH может питать сетевые устройства по свободным от передачи данных линиям витой пары. Общий бюджет мощности для всех подключенных PoE-устройств равняется 320 Вт.

Отзывы о товаре Коммутатор Netis P124GH




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x43x180
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор NETIS P124GH оснащается в общей сложности 28 портами, среди которых есть как 2 гигабитных SFP-порта для передачи данных по оптоволоконным линиям, так и 24 разъема RJ-45 с поддержкой скорости передачи данных до 100 МБит/сек. Этот прибор не нуждается в настройке при вводе в эксплуатацию, обеспечивая коммутацию подключенных устройств непосредственно после присоединения кабелей. С помощью коммутатора в черном настольном корпусе вы сможете подключить ряд устройств сетевой периферии к локальной сети, организованной в офисе или на предприятии. Благодаря наличию 24 портов с поддержкой технологии Power over Ethernet коммутатор NETIS P124GH может питать сетевые устройства по свободным от передачи данных линиям витой пары. Общий бюджет мощности для всех подключенных PoE-устройств равняется 320 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Netis P124GH - этот товар вы можете купить по цене 10480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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