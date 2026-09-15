Коммутатор Netis P124GH
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis P124GH
Коммутатор NETIS P124GH оснащается в общей сложности 28 портами, среди которых есть как 2 гигабитных SFP-порта для передачи данных по оптоволоконным линиям, так и 24 разъема RJ-45 с поддержкой скорости передачи данных до 100 МБит/сек. Этот прибор не нуждается в настройке при вводе в эксплуатацию, обеспечивая коммутацию подключенных устройств непосредственно после присоединения кабелей. С помощью коммутатора в черном настольном корпусе вы сможете подключить ряд устройств сетевой периферии к локальной сети, организованной в офисе или на предприятии. Благодаря наличию 24 портов с поддержкой технологии Power over Ethernet коммутатор NETIS P124GH может питать сетевые устройства по свободным от передачи данных линиям витой пары. Общий бюджет мощности для всех подключенных PoE-устройств равняется 320 Вт.
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