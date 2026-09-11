Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 550 руб.
В наличии
Код товара: 540913
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х7
Вес, кг.
1.29
Описание товара Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W
etStream 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор.
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etStream 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор.
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Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - по цене 11550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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