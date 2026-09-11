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Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W

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Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - фото 1
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - фото 2
Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - фото 1
  • Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - фото 2
  • Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 550 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W
11 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х7
Вес, кг.
1.29

Описание товара Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W

etStream 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
etStream 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link JetStream TL-SG2008P 8G 4PoE+ 62W - по цене 11550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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